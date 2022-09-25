NYT: Украинская армия несет огромные потери на южном направлении спецоперации

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины несут огромные потери в ходе боевых действия на южном направлении спецоперации. Об этом говорится в материале американской газеты The New York Times, опубликованном в воскресенье, 25 сентября.

— Украинское правительство обычно не раскрывает данные о потерях, но солдаты и командиры, опрошенные на прошлой неделе, описали боевые потери как «высокие» и «огромные», — говорится в материале.

Авторы описывают события, как «изнурительные» для украинской армии. По их словам, на данный момент бои на южном направлении являются «самыми душераздирающими».

В свою очередь опрошенные украинские военные рассказали о проходящих боях. Так, техника регулярно подвергается обстрелу российской артиллерии, а также подрывается на минах, передает Газета.ru.

До этого сообщалось, что российские военнослужащие в районе населенного пункта Явкино Николаевской области уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS, производимую в США. Кроме того, Воздушно-космические силы России уничтожили два украинских самолета МиГ-29.