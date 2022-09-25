Украинский диверсант погиб в результате взрыва автомобиля в Мелитополе

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В результате взрыва автомобиля в Мелитополе погиб украинский диверсант, при нем было обнаружено приписное свидетельство ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрация города в воскресенье, 25 сентября.

— Сила взрыва была настолько мощной, что иномарку разорвало на две части, некоторое время детонировал боекомплект. Погиб гражданин Украины. При нем найдено приписное свидетельство ВСУ, на месте разбросаны деньги, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, мужчина должен был подготовить теракт. Одной из версий случившегося служит неосторожное обращение со взрывным устройством, в результате чего он и погиб. Однако следствие рассматривает и другие варианты произошедшего, отметили в Telegram-канале «Администрация города Мелитополя».

До этого сообщалось, что в центре Мелитополя Запорожской области Украины были услышаны звуки взрыва. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, был взорван автомобиль. На место выехали сотрудники силовых ведомств.