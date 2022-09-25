В Госдуме прокомментировали заявления США о применении Россией ядерного оружия

Фото: Пресс-служба Госдумы

Заявления советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана касательно применения ядерное оружие вызывает непонимание, потому что Россия не озвучивала подобных планов. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный в воскресенье, 25 сентября.

— Американцы усиливают эскалацию, чтобы сохранить лицо. При этом никогда Россия не говорила, что будет применять ядерное оружие. Непонятно, что они имели в виду, выдвигая свои обвинения, — сказал он.

Депутат добавил, что санкции стран Запада не смогли повлиять на позицию России с самого начала проведения спецоперации и до выполнения поставленных задач. США в свою очередь продолжают поставки вооружения для Украины. Подобные решения позволяют Вашингтону решить свои задачи, передает РИА Новости.

До этого Джейк Салливан заявил, что Вашингтон «решительно» ответит на возможное применение ядерного оружия в конфликте на Украине со стороны России, о чем Москва была предупреждена. Он отметил, что Белый дом серьезно воспринимает заявления об ядерной угрозе.