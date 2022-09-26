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Референдумы о вхождении регионов Донбасса в состав России признаны состоявшимися

Егор Провоторов
Общество
Референдумы о вхождении регионов Донбасса в состав России признаны состоявшимися
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Явка на референдумах о присоединении к Российской Федерации в Донецкой и Луганской народных республиках составила более 50 процентов, что позволяет признать плебисциты состоявшимися.

Как рассказал на брифинге для журналистов председатель Центрального избирательного комитета ДНР Владимир Высоцкий, свои голоса в регионе уже отдали 77,12 процента избирателей. В соседней ЛНР явка составила 76,09 процента, сообщили в местном Центризбиркоме.

Согласно международным нормам, референдум может считаться состоявшимся, если в нем приняли участия более 50 процентов избирателей, пишет kp.ru.

В Запорожской области явка по итогам трех дней плебисцита составила 51,55 процента, рассказала журналистам глава местного Центризбиркома Галина Катющенко. Если говорить о Херсонской области, то там на сегодняшний день свои голоса отдали 49,91 процента избирателей, сообщила председатель ЦИК региона Марина Захарова.

Накануне стало известно, что иностранные наблюдатели, присутствующие на референдумах о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, отметили высокую организацию процесса голосования в Москве.

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