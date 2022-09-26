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Правительство Италии впервые в истории может возглавить женщина

Егор Провоторов
В мире
Правительство Италии впервые в истории может возглавить женщина
Фото: Pixabay

Правоцентристская коалиция, которая включает партии «Братья Италии», «Лига» и «Вперед, Италия», лидирует на выборах в парламент Италии, набирая от 41 до 45 процентов голосов. Об этом в воскресенье, 26 сентября, сообщил местный телеканал Rai News 24 со ссылкой на результаты экзитполов.

Внутри коалиции самое большое количество голосов набирает партия Джорджи Мелони «Братья Италии» — от 22 до 26 процентов. Левоцентристы во главе с демократами набирает до 30 процентов голосов. При этом Демпартия может преодолеть 20-процентный барьер, пишет ТАСС.

Первые подсчеты на основе результатов экзитполов говорят о том, что правоцентристам будет принадлежать большинство мест и в верхней и нижней палатах парламента, что позволит сформировать кабинет министров.

Местные обозреватели указывают, что правительство с большой долей вероятности возглавит лидер «Братьев» Джорджа Мелони, которая станет первой женщиной, возглавившей правительство Италии.

Для Италии крайне важно сохранить хорошие отношения как с Евросоюзом, так и с Россией. Независимо от результатов парламентских выборов, страна будет придерживаться компромиссной политики в отношениях с другими государствами. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

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