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Подборка площадок для проведения мероприятий появилась в сервисе «Вместе с культурой»

Александр Афонин
Город
Подборка площадок для проведения мероприятий появилась в сервисе «Вместе с культурой»
Фото: mostpp.ru

В сервисе аренды городских пространств «Вместе с культурой» появилась новая подборка площадок, где арендаторы смогут провести образовательные мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы, в понедельник, 26 сентября.

— Подборка поможет частным преподавателям или репетиторам найти светлое, хорошо оборудованное помещение с почасовой арендной платой в спальном районе или шаговой доступности от метро. Готовые подборки помещений для выставок, творческих встреч, концертов и других событий будут публиковаться в сервисе каждый месяц, — говорится в сообщении.

Всего в список вошло 24 помещения. Они отличаются по размеру и назначению, что позволит организаторам проводить лекции, викторины, концерты, занятия творчеством и многое другое. В карточках площадок пользователи найдут всю необходимую информацию, передает официальный сайт мэра Москвы.

19 сентября заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что с начала года Москва заключила 66 договоров купли-продажи нежилых помещений в ЦАО. Показатель на треть превышает результаты аналогичного периода 2021 года.

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