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Национальный футбольный центр планируется построить в Хорошево-Мневниках

Георгий Соланович
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Национальный футбольный центр планируется построить в Хорошево-Мневниках
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Хорошёво-Мнёвники Карта всех событий

Земельный участок площадью шесть гектаров под строительство Национального футбольного центра для сборных России всех возрастов выделили в столичном районе Хорошево-Мневники. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 26 сентября.

— В центре будет три больших поля с гибридным газоном, подогревом и автоматическим поливом. На одном из них сделают трибуны на 500 зрителей. Кроме того, построят здание, где разместят тренерские штабы, департаменты и службы Российского футбольного союза (РФС), ответственные за работу со сборными. Там же временно могут размещаться спортсмены, — говорится в сообщении.

Центр будет работать круглогодично. Там смогут проводить селекционные сборы, встречи с инструкторами и слушателями Академии РФС, а также с арбитрами. На официальном сайте мэра Москвы уточнили, что строительство объекта входит в стратегию РФС по развитию собственной футбольной инфраструктуры. Точные параметры центра будут утверждены после утверждения проекта планировки территории.

До этого сообщалось, что физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном построят в районе Северное Бутово. Готовность спортивного объекта составляет 60 процентов.

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