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МВД Италии: Правоцентристская коалиция победила на выборах в парламент

Георгий Соланович
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МВД Италии: Правоцентристская коалиция победила на выборах в парламент
Фото: Пресс-служба Госдумы

Внеочередные парламентские выборы в Италии завершились победой правоцентристской коалиции, она получила право сформировать парламентское большинство. Об этом свидетельствуют официальные данные МВД страны по состоянию на понедельник, 26 сентября.

Так, после подсчетов абсолютного большинства бюллетеней (более 80 процентов на выборах в сенат и свыше 70 процентов в Палату депутатов) коалиция правоцентристских сил, объединяющая партии «Братья Италии», «Лига», «Вперед, Италия» и «Мы, умеренные» заполучила более 44 процентов голосов. Согласно мнению общественных наблюдателей, подсчет оставшихся бюллетеней не изменит ситуацию.

Ведущей политической силой Италии впервые стала партия «Братья Италии» (более 26 процентов голосов). «Лига» набрала 8,9 процента голосов, «Вперед, Италия» — около восьми процентов. Средний показатель левоцентристской коалиции партий составил около 26,7 процента. Демократическая партия не заработала и 20 процентов голосов. Другая оппозиционная партия — «Движение 5 звезд» — набрала 15 процентов.

Итоговая явка на выборы составила 63,95 процента, передает РИА Новости.

Для Италии крайне важно сохранить хорошие отношения как с Евросоюзом, так и с Россией. Независимо от результатов парламентских выборов, страна будет придерживаться компромиссной политики в отношениях с другими государствами. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

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