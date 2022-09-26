Плохое предзнаменование: названы подарки с тяжелой энергетикой

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В жизни каждого человека бывает много праздников. Все они располагают к тому, чтобы дарить подарки, выбор которых крайне велик. Однако с ними нужно быть осторожнее, так как не каждый знает, какой презент стоит дарить.

Так, стоит воздержаться от дарения часов. По китайскому поверью подобный подарок служит зовом на похороны. В России принято считать, что часы, подаренные на праздник, могут оборвать общение гостей и виновника торжества. Также стоит отказаться от подарочных ножей. Они привлекают нечистую силу, которая, по мнению людей, любит острые края.

При выборе подарка не стоит отдавать предпочтение платкам. Они являются олицетворением слез, которые человек заберет с собой. Зеркало принято считать магическим предметом. Такой подарок принесет несчастье, пишет Пятый канал.

Каждый человек индивидуален, и все же есть определенные качества характера, которые свойственны представителям конкретных знаков зодиака. По ним можно сделать вывод, кто из них является худшим супругом. Женщинам стоит сто раз подумать, прежде чем связывать с ними свою жизнь. Об этом сообщили астрологи.