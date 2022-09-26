Названы привычки звезд по уходу за собой, которые следует перенять обычным парням

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Многие привыкли считать, что внешний вид знаменитостей — это результат полученного богатства, обычным людям не достичь таких же высот. Однако секреты привлекательности именитых мужчин оказались достаточно просты.

Телеведущий Андрей Малахов никогда не скрывал, что для поддержания внешнего вида использует вспомогательные средства. Один из самых простых способов — использовать патчи. Они уберут отечность и темные круги под глазами.

Актер Райан Гослинг запомнился прекрасным внешним видом в объективе камеры, так и на красной ковровой дорожке. В этом ему помогают регулярные занятия спортом. Для большего эффекта можно последовать примеру актера Генри Кавилла. Он внимательно следит за своим питанием, что позволяет поддержать здоровый цвет лица, крепкое телосложение и хорошее чувство юмора.

Поддерживать здоровую кожу лица можно, взяв пример с Тома Круза. Он активно использует тканевые маски, которые увлажняют кожу, насыщают ее полезными веществами, поддерживают упругость, передает Life.ru.

Открытые части тела могут невольно выдавать реальный возраст женщины. Звездный косметолог Марият Мухина рассказала «Вечерней Москве» о скрытых маркерах старения.