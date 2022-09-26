МИД Турции: Анкара не признает вхождение ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонщины в состав РФ

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Турция не признает вхождение в состав России Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также Херсонской и Запорожской областей по итогам референдумов. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в понедельник, 26 сентября.

— Мы не признаем аннексию Крыма и говорим об этом России. Мы выразили свою обеспокоенность по поводу референдумов в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне. Мы дали понять, что не признаем их, — передает слова Чавушоглу ТАСС.

До этого итоги референдумов в Донбассе отказалась признавать Сербия. По словам главы МИД страны Николы Селаковича, Белград будет исходить из законов международного права. Кроме того, факт проведения референдумов также противоречит политике территориальной целостности и суверенитета, которой придерживается Сербия.

Референдумы о вхождении в состав РФ стартовали в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях 23 сентября в 08:00. До 20:00 понедельника голосование будет проходить адресно и на придомовых территориях, а в последний день откроются участки, где местные жители смогут проголосовать.