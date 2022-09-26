Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

МИД Турции: Анкара не признает вхождение ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонщины в состав РФ

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
МИД Турции: Анкара не признает вхождение ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонщины в состав РФ
Фото: Unsplash

Турция не признает вхождение в состав России Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также Херсонской и Запорожской областей по итогам референдумов. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в понедельник, 26 сентября.

— Мы не признаем аннексию Крыма и говорим об этом России. Мы выразили свою обеспокоенность по поводу референдумов в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне. Мы дали понять, что не признаем их, — передает слова Чавушоглу ТАСС.

До этого итоги референдумов в Донбассе отказалась признавать Сербия. По словам главы МИД страны Николы Селаковича, Белград будет исходить из законов международного права. Кроме того, факт проведения референдумов также противоречит политике территориальной целостности и суверенитета, которой придерживается Сербия.

Референдумы о вхождении в состав РФ стартовали в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях 23 сентября в 08:00. До 20:00 понедельника голосование будет проходить адресно и на придомовых территориях, а в последний день откроются участки, где местные жители смогут проголосовать.

Донбасс Турция Референдумы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Верный расчет и пошлый цинизм

Никита Миронов
Никита Миронов

Примадонна вступилась за куклу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Мы наблюдаем историческую неизбежность

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Счастлив тот, кто занят делом

Елена Леликова
Елена Леликова

Идеальное место для отдыха

Все мнения
О проекте