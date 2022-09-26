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Праздник в честь Дня пожилого человека пройдет в Кремлевском Дворце

Георгий Соланович
Город
Праздник в честь Дня пожилого человека пройдет в Кремлевском Дворце
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Центральный административный округ, Тверской район, Кремль Карта всех событий

Праздничное мероприятие, приуроченное к 35-летию Московского городского совета ветеранов и Дню пожилого человека, пройдет в Государственном Кремлевском Дворце 30 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы в понедельник, 26 сентября.

— 30 сентября 2022 года в Государственном Кремлевском Дворце состоится праздничное мероприятие, приуроченное к 35-летию Московского городского совета ветеранов и Дню пожилого человека, — говорится в сообщении.

Отмечается, что организаторами мероприятия выступают Комплекс социального развития столицы и Московская городская общественная организация пенсионеров, ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

23 сентября на Манежной площади столицы прошла «акция в поддержку референдумов» в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях Украины.

На мероприятие под названием «Своих не бросаем» собралось множество людей с флагами России. Уточняется, что всех пришедших на митинг тщательно досматривают сотрудники правоохранительных сил.

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