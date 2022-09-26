Фармкомпании могут провести клинические исследования лекарств на базе медучреждений Москвы

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Столичные фармацевтические компании могут провести клинические исследования новой продукции на базе городских медицинских учреждений. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Мы готовы организационно поддержать фармкомпании — предоставить площадку для исследований, сформировать исследовательскую команду, подобрать добровольцев и предоставить юридическое сопровождение. Фармкомпании смогут проводить на базе городских поликлиник и больниц все фазы клинических исследований, — сказала она.

Заммэра добавила, что проверка препаратов проходит в более чем в 50 терапевтических областях, среди которых генетика, онкология, кардиология, хирургия и другие. Всего за последние 10 лет в столице провели свыше 1,7 тысячи клинических исследований, передает официальный сайт мэра Москвы.

20 сентября мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому власти города окажут комплексную поддержку клинических исследований новых лекарственных препаратов на базе медучреждений столицы. Так, фармацевтические компании смогут воспользоваться организационной и финансовой поддержкой.