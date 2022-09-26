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NYT: Шольц вышел из себя после слов главы МИД Украины про страх Берлина

Георгий Соланович

Сюжет: 

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В мире
NYT: Шольц вышел из себя после слов главы МИД Украины про страх Берлина
Фото: bundeskanzler.de

Канцлер ФРГ Олаф Шольц с раздражением ответил на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который заявил, что Берлин боится поставлять танки Киеву. Об этом сообщило издание The New York Times.

— Лидерство не означает, что вы делаете то, о чем вас просят. Лидерство заключается в том, чтобы принимать правильные решения и быть очень сильным. И это то, что я делаю, — сказал Шольц.

Кроме того, канцлер эмоционально отреагировал на вопрос о том, почему ФРГ не будет тратить два процента ВВП на военные расходы в ближайшие несколько лет. Немецкий лидер назвал этот вопрос «несерьезным», передает РИА Новости.

До этого Кулеба назвал непонятным отказ Германии в поставках оружия. По его словам, поставляемые немецкие вооружения полезны, но это не то, что нужно Украине в бою.

Немецкая газета Die Welt выразила мнение, что заявление канцлера Германии Олафа Шольца об отказе в поставке некоторых видов техники для Украины вывело из себя США. Так, в глазах США решение канцлера поставило под вопрос лояльность Германии по отношению к Украине. Отказ от поставок может означать не просто разницу взглядов Берлина и Вашингтона, а отношение к кризису в целом.

Украина Оружие Олаф Шольц
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