NYT: Шольц вышел из себя после слов главы МИД Украины про страх Берлина

Фото: bundeskanzler.de

Канцлер ФРГ Олаф Шольц с раздражением ответил на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который заявил, что Берлин боится поставлять танки Киеву. Об этом сообщило издание The New York Times.

— Лидерство не означает, что вы делаете то, о чем вас просят. Лидерство заключается в том, чтобы принимать правильные решения и быть очень сильным. И это то, что я делаю, — сказал Шольц.

Кроме того, канцлер эмоционально отреагировал на вопрос о том, почему ФРГ не будет тратить два процента ВВП на военные расходы в ближайшие несколько лет. Немецкий лидер назвал этот вопрос «несерьезным», передает РИА Новости.

До этого Кулеба назвал непонятным отказ Германии в поставках оружия. По его словам, поставляемые немецкие вооружения полезны, но это не то, что нужно Украине в бою.

Немецкая газета Die Welt выразила мнение, что заявление канцлера Германии Олафа Шольца об отказе в поставке некоторых видов техники для Украины вывело из себя США. Так, в глазах США решение канцлера поставило под вопрос лояльность Германии по отношению к Украине. Отказ от поставок может означать не просто разницу взглядов Берлина и Вашингтона, а отношение к кризису в целом.