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«Рискует нашими жизнями»: британцев разозлили слова Трасс о Путине

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Рискует нашими жизнями»: британцев разозлили слова Трасс о Путине
Фото: МИД РФ

Читатели издания Daily Mail раскритиковали премьер-министра Великобритании Лиз Трасс после призыва игнорировать предупреждения президента России Владимира Путина.

— Как это может быть блефом? Путин, кажется, всегда говорит прямо, имеет в виду то, что говорит. Она плохо разбирается в характерах и рискует нашими жизнями, — подчеркнул один из пользователей, передает Общественная Служба Новостей.

При этом британцы в открытую заявляют, что задумываются о новом премьере. Стоит отметить, что экс-глава королевского МИД заняла новый пост совсем недавно.

До этого Трасс заявила, что странам Запада следует игнорировать слова Путина и продолжить вводить новые антироссийские санкции, а также поддерживать Украину.

Премьер подчеркнула, что Великобритания намерена действовать именно подобным образом. Трасс выразила уверенность, что ее инициативу поддержит Вашингтон.

До этого Питер Хитченс в статье для издания Daily Mail выразил мнение, что британское руководство не должно разжигать конфликт на Украине, а пытаться достичь мира.

Великобритания Владимир Путин Лиз Трасс
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