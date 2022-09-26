Фото: МИД РФ

Читатели издания Daily Mail раскритиковали премьер-министра Великобритании Лиз Трасс после призыва игнорировать предупреждения президента России Владимира Путина.

— Как это может быть блефом? Путин, кажется, всегда говорит прямо, имеет в виду то, что говорит. Она плохо разбирается в характерах и рискует нашими жизнями, — подчеркнул один из пользователей, передает Общественная Служба Новостей.

При этом британцы в открытую заявляют, что задумываются о новом премьере. Стоит отметить, что экс-глава королевского МИД заняла новый пост совсем недавно.

До этого Трасс заявила, что странам Запада следует игнорировать слова Путина и продолжить вводить новые антироссийские санкции, а также поддерживать Украину.

Премьер подчеркнула, что Великобритания намерена действовать именно подобным образом. Трасс выразила уверенность, что ее инициативу поддержит Вашингтон.

До этого Питер Хитченс в статье для издания Daily Mail выразил мнение, что британское руководство не должно разжигать конфликт на Украине, а пытаться достичь мира.