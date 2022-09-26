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Россия приостановила действие налогового соглашения с Латвией

Евгений Белоусов
В мире
Россия приостановила действие налогового соглашения с Латвией
Фото: Pexels

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке соглашения об избежании двойного налогообложения с Латвией.

— Приостановить действие соглашения между правительством РФ и правительством Латвийской Республики об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал, — говорится в указе.

Уточняется, что причиной приостановки соглашения является неисполнение обязательств со стороны Латвии.

До этого парламент Латвии утвердил поправки в иммиграционный закон, согласно которому в республике вводится запрет на выдачу новых долгосрочных рабочих виз гражданам России.

Новые поправки к закону также предусматривают остановку действия постоянных ВНЖ россиян в республике с 1 сентября 2023 года. ВНЖ может быть продлен только в случае подтверждения владения латышским языком.

19 сентября глава МВД Польши Мариуш Каминьский подписал указ об ужесточении ограничений на въезд россиян. Он отметил, что это результат совместных договоренностей Польши, Эстонии, Литвы и Латвии.

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