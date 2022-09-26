Орбан: Снятие санкций с России восстановит экономику Европы

Фото: Администрация президента РФ

Отмена санкций, введенных против России, приведет к восстановлению экономического положения в Европе. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в понедельник, 26 сентября, во время выступления в парламенте страны.

— Если санкции, введенные в отношении России, будут отменены, европейская экономика сможет восстановить свою силу, — цитирует Орбана агентство Reuters.

Также политик отметил необходимость проведения «национальных консультаций», чтобы ознакомиться с мнением местных жителей по поводу введенных ЕС антироссийских санкций. По мнению Орбана, ограничительные меры против Москвы были введены недемократическим путем.

До этого глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил мнение, что руководство ЕС не хочет признавать ошибочность антироссийских санкций и их негативные последствия для собственных стран.

По его словам, Евросоюз не сможет убедить других партнеров в правильности применения санкций против Москвы, так как коллег из стран Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки не интересует европейская позиция.