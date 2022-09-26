«Цифровые кафедры» вузов России приняли более 110 тысяч студентов

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На «цифровые кафедры» российских вузов подали более 140 тысяч заявлений. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в понедельник, 26 сентября.

— В рамках приемной кампании на «цифровые кафедры» было подано более 140 тысяч заявлений. Зачислено свыше 110 тысяч студентов. Сейчас — на старте обучения — проходит мониторинг их цифровых компетенций, который будет регулярно отслеживать качество подготовки ребят, — рассказал он.

Для студентов разработали более 500 образовательных программ дополнительной профессиональной переподготовки, которые прошли независимую экспертизу и получили высокую оценку представителей IT-отрасли, передает РИА Новости.

До этого организатор Российского интернет-форума, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко рассказал об особенностях подготовки специалистов в IT-сфере. По его словам, большинство специалистов в этой сфере являются самоучками, которые прошли различные онлайн-курсы.