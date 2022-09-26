Белоруссия попросила гарантий безопасности в случае договоренностей Украины и России

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Белоруссия потребует гарантий безопасности в случае достижения Россией и Украиной мирных договоренностей. Об этом в понедельник, 26 сентября, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.

— Если будут достигнуты какие-то договоренности, если будет идти этот процесс, то мы хотели бы тоже понимать, о чем идет речь, какие гарантии получает каждая из сторон, — отметил он.

Белорусский министр подчеркнул, что республика не хотела бы остаться в стороне. Это не попытка «выторговать» что-то, а стремление Минска обеспечить для региона мир и спокойствие, а также стабильное политическое и экономическое развитие государства и общества, передает слова Макея ИА «НСН».

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что президент России Владимир Путин допускает возможность возвращения к переговорам с Украиной. Однако происходить это будет уже на новых условиях, уточнил он.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по окончании референдумов в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях проведение переговоров Украины и России станет невозможным.