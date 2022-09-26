Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Белоруссия попросила гарантий безопасности в случае договоренностей Украины и России

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Белоруссия попросила гарантий безопасности в случае договоренностей Украины и России
Фото: Pixabay / Jorono

Белоруссия потребует гарантий безопасности в случае достижения Россией и Украиной мирных договоренностей. Об этом в понедельник, 26 сентября, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.

— Если будут достигнуты какие-то договоренности, если будет идти этот процесс, то мы хотели бы тоже понимать, о чем идет речь, какие гарантии получает каждая из сторон, — отметил он.

Белорусский министр подчеркнул, что республика не хотела бы остаться в стороне. Это не попытка «выторговать» что-то, а стремление Минска обеспечить для региона мир и спокойствие, а также стабильное политическое и экономическое развитие государства и общества, передает слова Макея ИА «НСН».

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что президент России Владимир Путин допускает возможность возвращения к переговорам с Украиной. Однако происходить это будет уже на новых условиях, уточнил он.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по окончании референдумов в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях проведение переговоров Украины и России станет невозможным.

Белоруссия Украина Россия Переговоры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Иезуитская ситуация с визами

Александр Лосото
Александр Лосото

Бухгалтерия против морали

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Сергей Ромашкин
Сергей Ромашкин

Туризм активно развивается

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Верный расчет и пошлый цинизм

Никита Миронов
Никита Миронов

Примадонна вступилась за куклу

Все мнения
О проекте