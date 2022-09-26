Аксенов: Россия скоро начнет контртеррористическую операцию

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После завершения в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях референдумов о вхождении в состав России начнется контртеррористическая операция. Об этом в понедельник, 26 сентября, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

— Скоро будет пройдена определенная точка невозврата. Обретение нового статуса для освобожденных территорий положит конец неопределенности, — сказал он.

После этого данные территории фактически станут частью России, считает политик. Тогда специальная операция уже превратится в контртеррористическую, написал Аксенов в Telegram-канале.

Референдумы о вхождении регионов в состав России стартовали в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях 23 сентября в 08:00. До 20:00 понедельника голосование будет проходить адресно и на придомовых территориях, а в последний день откроются участки, где местные жители смогут проголосовать.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что мировое сообщество никогда не признает Луганскую и Донецкую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области частью России. По его словам, Украина обладает правом вернуть данные территории обратно.