Сенатор Бондарев подал рапорт для участия в спецоперации

Фото: Пресс-служба Совфеда

Председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев подал рапорт главе Минобороны Сергею Шойгу с просьбой вернуться на службу для участия в спецоперации. Об этом сообщил вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев в понедельник, 26 сентября.

— Герой России, генерал-полковник, председатель комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев подал рапорт министру обороны РФ с просьбой вернуться на службу в Вооруженные силы Российской Федерации для участия в специальной военной операции, — отметил он.

Бондарев вступил в Совет Федерации еще в 2017 году с должности главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ. На этой неделе он подтвердил свои полномочия на новый пятилетней срок, написал Воробьев в Telegram-канале.

До этого стало известно, что четыре депутата Государственной думы изъявили желание отправиться в зону СВО на Украине. Среди них — Дмитрий Хубезов, Дмитрий Саблин, Виталий Милонов и Сергей Сокол.

При этом пресс-секретарь Милонова сообщил, что депутат уже находится в Донбассе, а сам депутат отметил, что многие его знакомые офицеры, запасники и простые граждане добровольно ушли на фронт и верно служат стране.