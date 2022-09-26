Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сенатор Бондарев подал рапорт для участия в спецоперации

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Сенатор Бондарев подал рапорт для участия в спецоперации
Фото: Пресс-служба Совфеда

Председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев подал рапорт главе Минобороны Сергею Шойгу с просьбой вернуться на службу для участия в спецоперации. Об этом сообщил вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев в понедельник, 26 сентября.

— Герой России, генерал-полковник, председатель комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев подал рапорт министру обороны РФ с просьбой вернуться на службу в Вооруженные силы Российской Федерации для участия в специальной военной операции, — отметил он.

Бондарев вступил в Совет Федерации еще в 2017 году с должности главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ. На этой неделе он подтвердил свои полномочия на новый пятилетней срок, написал Воробьев в Telegram-канале.

До этого стало известно, что четыре депутата Государственной думы изъявили желание отправиться в зону СВО на Украине. Среди них — Дмитрий Хубезов, Дмитрий Саблин, Виталий Милонов и Сергей Сокол.

При этом пресс-секретарь Милонова сообщил, что депутат уже находится в Донбассе, а сам депутат отметил, что многие его знакомые офицеры, запасники и простые граждане добровольно ушли на фронт и верно служат стране.

Украина Сергей Шойгу Совет Федерации
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Иезуитская ситуация с визами

Александр Лосото
Александр Лосото

Бухгалтерия против морали

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Сергей Ромашкин
Сергей Ромашкин

Туризм активно развивается

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Верный расчет и пошлый цинизм

Никита Миронов
Никита Миронов

Примадонна вступилась за куклу

Все мнения
О проекте