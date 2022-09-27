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Пасечник рассказал, кто будет принимать решение о введении военного положения в ЛНР и ДНР

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Пасечник рассказал, кто будет принимать решение о введении военного положения в ЛНР и ДНР
Фото: glava-lnr.info

После завершения референдума о вхождении в состав Российской Федерации может быть принято решение о введении военного положения на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Такая мера будет возможна исключительно после согласования с российскими властями, пояснил в понедельник, 26 сентября, руководитель ЛНР Леонид Пасечник.

— Думаю, в РФ есть кому принимать это решение. Поэтому будучи людьми военными, выполним любое распоряжение. Будем принимать решение вместе, – заявил глава республики в интервью ТАСС.

В минувшую среду, 21 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в связи с объявлением в России частичной мобилизации никаких решений об изменении статуса специальной военной операции (СВО) и о введении военного положения не принималось.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в РФ. Согласно документу, перед отправкой в части призывники в обязательном порядке пройдут дополнительную военную подготовку. Мобилизационные мероприятия стартовали в этот же день.

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