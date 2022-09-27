Бородина оправдалась за развлекательный контент на фоне мобилизации

Фото: Youtube / Регина Тодоренко

Известная российская телеведущая Ксения Бородина ответила подписчикам, которым не понравился развлекательный контент на страницах в ее соцсетях в период частичной мобилизации в стране.

О конфликте знаменитости с аудиторией сообщил портал StarHit. Часть ее аудитории решила, что у теледивы нет причин для переживания, поскольку Бородина воспитывает двух дочерей, не подпадающих под критерии объявленной в России частичной мобилизации. По словам звезды, ей пришлось слышать недовольные реплики даже от близких людей.

Ксения Бородина заявила, что подобные претензии не имеют оснований. Знаменитость призналась, что как и многие граждане РФ испытывает страх, однако не хочет впадать в панические настроения и передавать негатив своим подписчикам. Телеведущая также заметила, что мобилизация в России может затронуть близких ей людей.

Накануне рэп-исполнитель Тимати заявил, что не собирается переезжать в другую страну на фоне частичной мобилизации в России и готов отправиться в военкомат, если ему придет повестка.