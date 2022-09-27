В МИД РФ призвали ООН к более взвешенной и беспристрастной линии по Украине

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин призвал ООН к более взвешенной и беспристрастной линии по Украине. Такая позиция Москвы была донесена в ходе диалога отечественного дипломата с заместителем генерального секретаря ООН по политическим вопросам и миростроительству Розмари ДиКарло.

Стороны обсудили актуальные вопросы международной повестки, акцент был сделан на ситуацию на Украине, включая обстановку вокруг Запорожской Атомной электростанции (АЭС), говорится в сообщении на сайте постоянного представительства РФ при ООН.

Российская сторона также заявила о важности назначения специальных представителей и посланников генсекретаря ООН при согласовании со всеми членами Совета безопасности всемирной организации.

Накануне официальный представитель российского МИДа Мария Захарова рассказала, что главы дипломатических ведомств ФРГ и Франции, а также представитель одного из государств Северной Европы запросили встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН.