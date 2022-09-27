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Главные новости к утру 27 сентября

Егор Провоторов
Общество
Главные новости к утру 27 сентября
Фото: Pexels

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций распространило список из 195 специальностей и приоритетных направлений подготовки высшего образования, которые подходят под критерии освобождения от частичной мобилизации для специалистов из сферы IT и связи.

В Финляндии выразили желание отгородиться от России забором. Такое предложение для властей вынесла Пограничная охрана страны.

Бывший генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин может возглавить новый федеральный округ, в который войдут присоединенные в результате референдумов территории.

Приход дождливой погоды и сильных порывов ветра ожидает жителей Москвы в среду, 28 сентября. Однако после этого дня начнется заметное потепление: температура днем будет выше 15 градусов тепла уже в пятницу, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Трое злоумышленников ночью 27 сентября проникли в здание полиции в турецком городе Мерсин и совершили теракт. Террористы под видом сотрудников правоохранительных органов проникли в участок. Когда их попытались задержать, то началась перестрелка. Также произошла детонация взрывного устройства.

Финляндия Дмитрий Рогозин Турция Минцифры Терроризм
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