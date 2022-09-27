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Более 230 тысяч москвичей посетили городской Фестиваль финансовой грамотности

Александр Афонин
Город
Более 230 тысяч москвичей посетили городской Фестиваль финансовой грамотности
Фото: Unsplash

Более 230 тысяч горожан посетили городской Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры, что позволило побить прошлогодний рекорд гостей в 174 тысячи человек. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 27 сентября.

— Фестиваль финансовой грамотности в Москве стал доброй традицией, и здорово, что сегодня это семейное мероприятие, потому что о вопросах грамотного финансового поведения, финансовой безопасности нужно говорить с детства, открыто и с полным вовлечением в семье, — сказал заместитель министра финансов России Михаил Котюков.

Мероприятие прошло 24 сентября. Впервые оно состоялось в смешанном формате. Гости могли посетить площадки фестиваля как онлайн, так и офлайн. В рамках события москвичи могли послушать лекции, посетить мастер-классы, кинолекторий и многое другое, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что с 4 по 6 октября пройдет онлайн-марафон по финансовой грамотности для начинающих предпринимателей. Он подготовлен центром занятости «Моя работа» и информационно-обучающим порталом «Ближе к делу».

Москва Финансовая грамотность Фестивали
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