Музыковед Лев Гинзбург умер на 92-м году жизни

Фото: muzcentrum.ru

Известный музыковед Лев Гинзбург скончался на 92-м году жизни в Москве. Об этом стало известно во вторник, 27 сентября.

Уточняется, что он умер в своем доме от остановки сердца, передает Пятый канал.

Гинзбург родился 29 декабря 1930 года в семье выдающегося пианиста и педагога, лауреата Первого конкурса им. Шопена в Варшаве, профессора Московской консерватории Григория Романовича Гинзбурга. С 1953 по 1957 год он занимал должность научного сотрудника Музея им. Глинки, а в 1957-м стоял у истоков журнала «Музыкальная жизнь», чему отдал почти 40 лет своей жизни.

Кроме того, Гинзбург является автором около 30 книг, рассказывающих читателям об истории музыки и музыкантах. Также он представлял СССР на международных музыковедческих конференциях в Австралии, Бельгии, Чехии, Дании, США, Великобритании, Австрии и других странах и был членом жюри многих международных музыкальных конкурсов.