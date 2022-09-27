Астролог назвал тяжелые месяцы для России и начало перемен по ситуации на Украине

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Россия сегодня проходит проверку на прочность. Она продлится до середины декабря, а в начало следующего года страна войдет с высокоподнятой головой. Таким прогнозом поделился ректор академии астрологии Михаил Левин.

— Сейчас идет квадрат Сатурна с Ураном на небе. Для России это всегда тяжелый период. Закончится он к концу ноября и сам по себе распадется к середине декабря. Это самое тяжелое время для нашей страны. Оно приведет к большим изменениям, — сказал он.

Ректор академии астрологии отметил, что время для объявления частичной мобилизации было подобрано не совсем удачно. По его словам, на небе наблюдается убывающая Луна, час Сатурна и ретроградный Меркурий. Однако в скором времени мобилизация изменит свой характер и станет более организованной.

Астролог также назвал предположительную дату окончания спецоперации на Украине. Согласно прогнозу, она продлится примерно до конца 2023 года. К этому времени активные действия подойдут к концу, передает StarHit.

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