Мужчина украл телефон в Москве перед поездкой домой в Брянскую область

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Россия, Москва, Комсомольская площадь Карта всех событий

Мужчина украл телефон в салоне сотовой связи и уехал в Брянскую область. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин во вторник, 27 сентября.

По его словам, молодой человек зашел в салон сотовой связи на Комсомольской площади и попросил продавца показать ему мобильный телефон с витрины. Сотрудник магазина выполнил просьбу и положил аппарат на стойку, чтобы клиент смог его посмотреть. В этот момент злоумышленник схватил телефон и убежал.

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По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В результате оперативно-розыскных действий в Брянской области задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний местный житель. Телефон он к моменту поимки продал, а деньги потратил.

Мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Еще один случай грабежа раскрыли в столице 22 сентября 2022 года. В Москве нашли и задержали преступника, который отобрал телефон у ребенка на улице в конце 2021 года.