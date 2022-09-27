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В России выявили 36 605 новых случаев коронавируса

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 36 605 новых случаев коронавируса
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За минувшие сутки в 85 регионах России выявили 36 605 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф» во вторник, 27 сентября.

Кроме того, за 24 часа в стране зафиксировали 101 летальный исход от COVID-19. При этом 3652 пациента с диагностированным коронавирусом были госпитализированы в медицинские учреждения.

После прохождения лечения от ковида под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 59 547 человек, отмечается в Telegram-канале «Cтопкоронавирус.рф».

В России выявили 36 605 новых случаев коронавируса Фото: Cтопкоронавирус.рф

Недавно на юге России были обнаружены летучие мыши-подковоносы, которые оказались носителями новых штаммов коронавируса — Khosta-1 и Khosta-2. Название они получили в честь пещеры Хоста, где был найден первый вариант возбудителя. «Вечерняя Москва» узнала у врача, насколько новая линия «короны» опасна для человека и возможны ли мутации.

По словам научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолия Альтштейна, заражение коронавирусной инфекцией в России в настоящее время находится на верхнем плато, летальность оценивается как невысокая.

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