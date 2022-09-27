Более 2,3 тысячи жителей СЗАО переехали по программе реновации с начала года

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С начала текущего года на северо-западе столицы расселили 10 старых домой, новые квартиры получили более 2,3 тысячи горожан. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В Митине расселено шесть жилых домов, еще по два — в Щукине и Северном Тушине, — сказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Всего в округе новые квартиры получат более 86 тысяч москвичей. Они покинут свыше 400 старых домов. На данный момент подготовкой документов и переездом занимаются жители 18 зданий, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что в столичном районе Люблино возведут новостройку для участников программы реновации. В восьмисекционном здании переменной этажности построят подземный паркинг, а в каждом подъезде — помещения для консьержа.

Накануне руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что в столичном районе Котловка в следующем году планируется введение в эксплуатацию новостройки по реновации. Здание будет состоять из двух корпусов, которые объединит стилобат с общественными помещениями и подземной парковкой.