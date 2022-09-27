Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Более 2,3 тысячи жителей СЗАО переехали по программе реновации с начала года

Александр Афонин

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Более 2,3 тысячи жителей СЗАО переехали по программе реновации с начала года
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

С начала текущего года на северо-западе столицы расселили 10 старых домой, новые квартиры получили более 2,3 тысячи горожан. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В Митине расселено шесть жилых домов, еще по два — в Щукине и Северном Тушине, — сказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Всего в округе новые квартиры получат более 86 тысяч москвичей. Они покинут свыше 400 старых домов. На данный момент подготовкой документов и переездом занимаются жители 18 зданий, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что в столичном районе Люблино возведут новостройку для участников программы реновации. В восьмисекционном здании переменной этажности построят подземный паркинг, а в каждом подъезде — помещения для консьержа.

Накануне руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что в столичном районе Котловка в следующем году планируется введение в эксплуатацию новостройки по реновации. Здание будет состоять из двух корпусов, которые объединит стилобат с общественными помещениями и подземной парковкой.

Жилье Москва Реновация Северо-Западный административный округ (СЗАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Даниил Путянин
Даниил Путянин

Чистый воздух — главное богатство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Иезуитская ситуация с визами

Александр Лосото
Александр Лосото

Бухгалтерия против морали

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Сергей Ромашкин
Сергей Ромашкин

Туризм активно развивается

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Верный расчет и пошлый цинизм

Все мнения
О проекте