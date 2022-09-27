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Агитатор террористической организации задержан в столичном регионе

Степан Жирнов
Происшествия
Агитатор террористической организации задержан в столичном регионе
Фото: depositphotos

В столичном регионе ФСБ РФ задержала агитатора террористической организации. Об этом стало известно во вторник, 27 сентября.

Молодой человек, 24-летний уроженец Центральной Азии, обвиняется в том, что вовлекал земляков в ряды террористической группировки «Исламское государство* », сообщил ТАСС.

Деятельность другой ячейки этой запрещенной организации вскрыли сотрудники ФСБ 8 сентября. Члены этого ответвления оказывали финансовую и информационную поддержку террористам. Захват злоумышленников попал на оперативное видео.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда.

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