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Песков прокомментировал заявление Медведева о ядерном оружии

Александр Афонин
Политика
Песков прокомментировал заявление Медведева о ядерном оружии
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В заявлении зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева была отсылка к российским доктринальным документам. Об этом во вторник, 27 сентября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Собственно, там же была отсылка к нашим доктринальным документам, поэтому здесь достаточно вспомнить соответствующее положение доктрины, — сказал он.

Уточняется, что комментарий сделан в ответ на вопрос журналиста, являются ли слова Медведева официальной позицией Кремля, передает РИА Новости.

До этого Дмитрий Медведев заявил, что Россия применит ядерное оружие в случае угрозы стране и ее союзникам, это будет сделано в строгом соответствии с Основами государственной политики в области ядерного сдерживания. Он добавил, что одним из ключевых моментов политики является предотвращение размещения ядерного оружия у «враждебных соседей».

25 сентября премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что странам Запада следует игнорировать слова президента России Владимира Путина и продолжить вводить новые антироссийские санкции, а также поддерживать Украину. По ее словам, Лондон намерен действовать именно подобным образом.

Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Ядерное оружие
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