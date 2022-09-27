Андрей Бочкарев: На станции «Лианозово» салатовой ветки метро начался монтаж эскалаторов

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Специалисты приступили к монтажу эскалаторов в южном вестибюле станции «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии метро. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Южный вестибюль примыкает к существующему подземному пешеходному переходу под Дмитровским шоссе. Он будет соединен с уровнем платформенного участка тремя эскалаторами длиной 25 метров, — сказал он.

Заммэра добавил, что перед началом монтажа рабочие провели подготовку бетонного фундамента. По окончании выверки по высоте и осевым линиям специалисты приступят к монтажу лестничного полотна.

Генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков отметил, что на данный момент подошел к концу монтаж монолитных конструкций вестибюля. При отделке стен будут использованы металлические трехслойные панели с антивандальным покрытием. В северном же вестибюле началась установка перекрытий над платформой.

Накануне Андрей Бочкарев сообщил, что тоннелепроходческий механизированный комплекс «София» приступил к строительству левого перегонного тоннеля от будущей станции «ЗИЛ» к строящейся станции «Крымская» центрального участка Троицкой линии московской подземки. Ему предстоит пройти порядка 1770 метров.