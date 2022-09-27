Стикеры в метро Москвы помогли найти уже 17 потерявшихся детей

Фото: Из личного архива Юлии Темниковой

Проект «Потерялся? Не уходи», который Московский метрополитен реализует совместно с фондом «Поиск пропавших детей», помог найти уже 17 потерявшихся детей. Об этом 27 сентября сообщила руководитель блока PR и маркетинга Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Юлия Темникова.

— Видели стикеры в метро с героями мультфильмов? Настоящий маяк для потерявшегося малыша. Когда мы запускали проект — слышали от скептиков: «это не будет работать», но реальность говорит сама за себя, — отметила она и поделилась одним из случаев, произошедших на станции «Петровский парк».

По словам Юлии Темниковой, мальчик случайно оказался на станции один, не смог найти маму, зато нашел стикер «Потерялся? Не уходи» и встал рядом с ним.

— Дежурная по станции сразу обнаружила ребенка на платформе, а параллельно ей поступило сообщение о пропавшем мальчике с похожими приметами. Ребенок знал о стикерах и как ими пользоваться, поэтому сотрудники метро смогли быстро вернуть его родителям, — рассказала она.

Яркие стикеры с героями мультфильмов есть на всех станциях метро и Московского центрального кольца.

— Пожалуйста, не забывайте показывать детям стикеры с героями мультфильмов и рассказывать, для чего они нужны. Расскажите своим детям, как вести себя в метро, к кому обратиться — покажите, как выглядят сотрудники полиции и дежурный по станции — именно они помогут в стрессовой ситуации, — призвала Юлия Темникова.