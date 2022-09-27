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Датские военные опубликовали кадры с места утечки на «Северном потоке»

Евгений Белоусов
В мире
Датские военные опубликовали кадры с места утечки на «Северном потоке»
Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Датские военные опубликовали видео с места утечки на газопроводе «Северный поток».

На кадрах видно, как по воде расползается огромное пятно над местом утечки.

Видео: Telegram / РИА Новости

Уточняется, что ширина пятна достигает нескольких сотен метров, передает «Царьград».

В ночь на 26 сентября на газопроводе «Северный поток — 2» было зафиксировано падение давления. По данным оператора, ответственными сторонами являются Германия, Дания, Швеция, Финляндия и Россия.

Аналогичная ситуация произошла на обеих нитках «Северного потока». На данный момент причины инцидента выясняются.

Позднее стало известно, что правительство Германии не исключает возможность диверсии на газопроводах «Северный поток».

Эксперт Агентства нефтегазовой информации Александр Хуршудов в беседе с «Вечерней Москвой» обозначил возможные причины инцидента. По его словам, важно дождаться уточнений по произошедшей ситуации — тогда можно будет делать конкретные выводы.

Дания Газопроводы Северный поток
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