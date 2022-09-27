Ученые определили оптимальное количество кофе для снижения риска смерти

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Одним из лучших напитков для профилактики здоровья является черный кофе. Такой натуральный продукт не только снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, но и увеличивает продолжительность жизни. В ходе исследования ученые раскрыли, какая ежедневная доза кофе благотворно влияет на организм.

— Черный кофе способен уменьшить риск смерти на 27 процентов. Исследование показало, что достаточно употреблять от двух до трех чашек кофе в день, — отмечается в издании European Journal of Preventive Cardiology.

При этом кофейный напиток, который не содержит кофеина, снижает риск смерти на 14 процентов, а молотый и растворимый кофе — на 27 и 11 процентов соответственно. По мнению специалистов, регулярное употребление именно такого вида горячительного можно считать здоровой привычкой, которая также предотвращает сердечно-сосудистый недуг.

До этого доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева назвала напиток, который может стать прекрасной альтернативой более популярным кофе и чаю в осенний сезон. Так, в состав какао-бобов, из которых делается напиток, входят магний, витамины группы В и полиненасыщенные жирные кислоты, регулирующие состояние нервной системы.