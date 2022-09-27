Вильфанд заявил, что предстоящая зима в России будет холоднее предыдущей

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Согласно прогнозам синоптиков, предстоящая зима в России будет соответствовать климатической норме и окажется холоднее предыдущей. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во вторник, 27 сентября.

— Нынешняя зима прогнозируется около нормы с вероятностью 65–67 процентов. Она будет соответствовать своему климатическому значению и будет несколько холоднее прошлогодней зимы... Февраль прогнозируется вполне зимним, он ожидается близким к норме, — заявил Вильфанд.

Он уточнил, что март следующего года также будет похож на «типично зимний месяц». Ранней весны ждать не стоит, передает слова Вильфанда агентство городских новостей «Москва».

27 сентября Вильфанд также сообщил, что минувшее лето в Москве признано самым солнечным за всю историю метеонаблюдений. Метеоролог также добавил, что 2022 год имеет все шансы войти в десятку самых теплых.

Глобальное потепление, которое наблюдают ученые со всего мира, по-разному отразится на отдельных регионах России. О возможных вариантах развития событий рассказал научный руководитель Института глобального климата и экологии имени академика Ю. А. Израэля Сергей Семенов.