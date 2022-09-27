Вильфанд: Нынешнее лето в Москве стало самым светлым за весь период наблюдений

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Минувшее лето в Москве признано самым солнечным за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд во вторник, 27 сентября.

— Нынешнее лето в Москве было самым светлым за весь период наблюдений, — сказал специалист.

Вильфанд также добавил, что 2022 год имеет все шансы войти в десятку самых теплых, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Глобальное потепление, которое наблюдают ученые со всего мира, по-разному отразится на отдельных регионах России. О возможных вариантах развития событий рассказал научный руководитель Института глобального климата и экологии им. академика Ю. А Израэля Сергей Семенов.

Специалист пояснил, что Россия захватывает несколько климатических зон. Поэтому потепление в разных частях страны будет ощущаться по-разному.

При этом эксперт добавил, что глобальное потепление чревато лесными и торфяными пожарами. Кроме того, отрицательный эффект возникнет из-за прогревания почвы в районах многолетней мерзлоты. В этом случае ослабляется и уменьшается надежность фундаментов жилых зданий, технических сооружений.