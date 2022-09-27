Директор столичной школы рассказал о решении добровольно мобилизоваться

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Директор московской школы №1794 и муниципальный депутат от «Единой России» Александр Чуфистов рассказал о решении добровольно мобилизоваться в Вооруженные силы РФ.

— Изначально принял решение, что отправлюсь служить в Вооруженные силы. У меня служил отец, у меня служил старший брат, я служил, — заявил он в эфире телеканала «Москва 24».

До этого стало известно, что врач из Москвы Жанетта Бахова также приняла решение мобилизоваться добровольно, чтобы помочь коллегам в зоне проведения специальной военной операции.

«Вечерняя Москва» собрала ответы на основные вопросы о частичной мобилизации в словах российских официальных лиц и в заявлениях ведомств. Так, президент России Владимир Путин подчеркнул, что при частичной мобилизации призовут запасников с военным опытом.

При этом в Генштабе дали разъяснения по поводу частичной мобилизации. Так, призыву подлежат рядовые и сержанты в возрасте до 35 лет, младшие офицеры, которым до 50 лет, и старшие офицеры до 55 лет.