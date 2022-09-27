Шойгу лично проинспектировал ход подготовки мобилизованных в ЗВО

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход подготовки призванных из запаса граждан на военных полигонах Западного военного округа (ЗВО). Об этом во вторник, 27 сентября, сообщили в пресс-службе Минобороны.

— Глава российского военного ведомства обратил особое внимание командования на условия размещения и обеспечения мобилизованных граждан горячим питанием как в расположении части, так и на полигонах, — говорится в сообщении.

Шойгу также заслушал доклады об организации курсов боевой подготовки военнослужащих по различным военно-учетным специальностям, говорится в Telegram-канале «Минобороны России».

В рамках частичной мобилизации призванным россиянам будут выплачивать не менее 195 тысяч рублей в месяц. Кроме того, у граждан имеются льготы, среди которых бесплатный проезд, продовольственное и вещевое обеспечение и многое другое.

«Вечерняя Москва» собрала ответы на основные вопросы о частичной мобилизации в словах российских официальных лиц и в заявлениях ведомств. Так, президент России Владимир Путин подчеркнул, что при частичной мобилизации призовут запасников с военным опытом.

При этом в Генштабе дали разъяснения по поводу частичной мобилизации. Так, призыву подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, а старшие — до 55 лет.