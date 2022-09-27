Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Ряд трамваев задерживался на Комсомольской площади

Евгений Белоусов
Город
Ряд трамваев задерживался на Комсомольской площади
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Комсомольская площадь Карта всех событий

Трамваи маршрутов № 7, 13, 37 и 50 задерживались на Комсомольской площади в районе остановки «Метро Комсомольская». Об этом во вторник, 27 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно»

Позднее стало известно, что движение трамваев было полностью восстановлено.

С 24 сентября в разных районах столицы появился ряд новых остановок. Так, пассажиры могут воспользоваться пунктом «Музыкальная школа» на маршруте № 444 в микрорайоне 8а Теплого Стана. При этом на маршруте № 798 добавится несколько остановок в сторону Кардиоцентра.

Накануне сообщалось, что в связи с проведением работ по реконструкции инженерных сетей в Таганском районе ограничат движение транспорта. Так, с 1 октября по 24 ноября круглосуточно будет ограничено движение по двум полосам на участке в районе дома 1/15 по Котельнической набережной.

Транспорт Москва Центральный административный округ (ЦАО) Трамваи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Даниил Путянин
Даниил Путянин

Чистый воздух — главное богатство

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сам себе инвестор

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Иезуитская ситуация с визами

Александр Лосото
Александр Лосото

Бухгалтерия против морали

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Сергей Ромашкин
Сергей Ромашкин

Туризм активно развивается

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Все мнения
О проекте