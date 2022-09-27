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«Добро пожаловать домой»: Медведев заявил о завершении референдумов

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
«Добро пожаловать домой»: Медведев заявил о завершении референдумов
Фото: er.ru

Референдумы о вхождении ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России завершились, их итоги «очевидны». Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев во вторник, 27 сентября.

— Референдумы завершились. Итоги очевидны. Добро пожаловать домой, в Россию! — написал Медведев в Telegram-канале.

Референдумы о вхождении регионов в состав России стартовали в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях 23 сентября. Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин обратился к населению Донбасса.

Он призвал людей ничего не бояться и подчеркнул, что граждане имеют «право на самоопределение», которое закреплено в Уставе ООН.

До этого в Едином центре обработки данных в Москве завершилось подведение итогов референдумов о вхождении в состав РФ ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей на участках в столице.

Нарушений в ходе голосования обнаружено не было. Сообщество международных наблюдателей также признало легитимность референдумов.

Дмитрий Медведев Донбасс Референдумы
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