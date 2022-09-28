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Politico: разведка США наращивает наблюдение за ядерными вооружениями России

Евгений Жуков
В мире
Politico: разведка США наращивает наблюдение за ядерными вооружениями России
Фото: shutterstock

Американские спецслужбы, а также их союзники, наращивают наблюдение за ядерными вооружениями Российской Федерации. Об этом сообщило издание Politico в среду, 28 сентября.

— Мы следим за этим еще более пристально, — заявил изданию один из источников.

По его утверждениям, Белый дом и его союзники усилили работу по сбору данных, применяя средства воздушной и космической разведки.

Помимо этого, разведка Соединенных Штатов нарастила операции в киберпространстве.

До этого сообщалось, что российская хакерская группировка RaHDIt опубликовала на своем ресурсе «Немезида» данные 1,5 тысячи сотрудников Службы внешней разведки Украины.

Известно, что хакеры сопоставили информацию о работниках МИД Украины в разных государствах с данными об агентах СВР и нашли совпадения.

В сентябре участница украинской хакерской организации записала видео, в котором рассказала, что хакерам удалось получить документы, подтверждающие продажу для ВСУ советского оружия Казахстана.

Она подчеркнула, что после раскрытия этих данных, надеется на прекращение поставок со стороны республики.

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