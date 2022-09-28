Приложение «Моя Москва» скачали более четырех миллионов человек

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Свыше четырех миллионов человек скачали мобильной приложение «Моя Москва». Об этом в среду, 28 сентября, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

— За восемь месяцев 2022 года жители воспользовались сервисами приложения более 12 миллионов раз — это уже почти столько же, сколько за весь прошлый год. Только в сентябре этого года «Мою Москву» скачали более 220 тысяч раз. Такая активность связана в том числе с окончанием сезона летних отпусков и началом подготовки к школьному сезону, — рассказал он.

Чаще всего с помощью приложения москвичи передают показания счетчиков воды, просматривают домашние задания и оценки детей в школе, а также записываются к врачам и оплачивают городские счета в сервисе «Мои платежи», передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно на портале mos.ru появились новые инструменты для пополнения лицевого счета карты «Москвенок». В сервисе «Мои платежи» теперь доступен шаблон с текущим балансом и возможностью сразу перейти к оплате.