Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Уклонисты от частичной мобилизации объявлены в розыск в Новосибирской области

Александр Афонин
Общество
Уклонисты от частичной мобилизации объявлены в розыск в Новосибирской области
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Власти Новосибирской области объявили в розыск первых уклонистов от частичной мобилизации. Военный комиссар региона Евгений Кудрявцев в среду, 28 сентября, рассказал о порядке проведения процедуры призыва.

По его словам, сотрудники комиссариатов или уполномоченные лица сперва приходят к призывнику по месту жительства. В случае его отсутствия дома специалисты могут опросить соседей или сделать запрос на работу. Заходить в квартиру и проводить обыски они не имеют права.

— Критерий только один — лично в руки. Местоположение — где угодно. И ночью, и днем, и на улице. По закону повестка вручается лично в руки или через кадровый орган, но он тоже входит в состав усиления военного комиссариата. Но, опять же, лично в руки и под роспись, — сказал комиссар.

Кудрявцев добавил, что при отсутствии результатов поисков заводится специальный список. Он передается сотрудникам МВД, которые осуществляют поиск уклонистов по базе данных. Именно в рамках данной схемы первые граждане, уклоняющиеся от службы, были объявлены в розыск, передает портал «Сибкрай».

До этого глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов рассказал, что россияне, покинувшие страну во время частичной мобилизации, не нарушившие при этом закон, смогут вернуться без правовых последствий в любой момент. По его словам, Россия является правовым государством.

Новосибирская область Мобилизация Розыск
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Даниил Путянин
Даниил Путянин

Чистый воздух — главное богатство

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сам себе инвестор

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Иезуитская ситуация с визами

Александр Лосото
Александр Лосото

Бухгалтерия против морали

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Сергей Ромашкин
Сергей Ромашкин

Туризм активно развивается

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Все мнения
О проекте