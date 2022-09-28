Уклонисты от частичной мобилизации объявлены в розыск в Новосибирской области

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Власти Новосибирской области объявили в розыск первых уклонистов от частичной мобилизации. Военный комиссар региона Евгений Кудрявцев в среду, 28 сентября, рассказал о порядке проведения процедуры призыва.

По его словам, сотрудники комиссариатов или уполномоченные лица сперва приходят к призывнику по месту жительства. В случае его отсутствия дома специалисты могут опросить соседей или сделать запрос на работу. Заходить в квартиру и проводить обыски они не имеют права.

— Критерий только один — лично в руки. Местоположение — где угодно. И ночью, и днем, и на улице. По закону повестка вручается лично в руки или через кадровый орган, но он тоже входит в состав усиления военного комиссариата. Но, опять же, лично в руки и под роспись, — сказал комиссар.

Кудрявцев добавил, что при отсутствии результатов поисков заводится специальный список. Он передается сотрудникам МВД, которые осуществляют поиск уклонистов по базе данных. Именно в рамках данной схемы первые граждане, уклоняющиеся от службы, были объявлены в розыск, передает портал «Сибкрай».

До этого глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов рассказал, что россияне, покинувшие страну во время частичной мобилизации, не нарушившие при этом закон, смогут вернуться без правовых последствий в любой момент. По его словам, Россия является правовым государством.