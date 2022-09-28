В России выявили 40 017 новых случаев коронавируса

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За минувшие сутки в 85 регионах России выявили 40 017 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф» в среду, 28 сентября.

Кроме того, за 24 часа в стране зафиксировали 111 летальных исходов от COVID-19. При этом 3300 пациентов с диагностированным коронавирусом были госпитализированы в медицинские учреждения.

После прохождения лечения от ковида под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 61 515 человек, отмечается в Telegram-канале «Cтопкоронавирус.рф».

Фото: Стопкоронавирус.рф

Недавно на юге России были обнаружены летучие мыши-подковоносы, которые оказались носителями новых штаммов коронавируса — Khosta-1 и Khosta-2. Название они получили в честь пещеры Хоста, где был найден первый вариант возбудителя. «Вечерняя Москва» узнала у врача, насколько новая линия «короны» опасна для человека и возможны ли мутации.

По словам научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолия Альтштейна, заражение коронавирусной инфекцией в России в настоящее время находится на верхнем плато, летальность оценивается как невысокая.