Beeline назвал причину прекращения трансляции российских телеканалов в Казахстане

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Телекоммуникационная компания Beeline Казахстан назвала причину прекращения в стране вещания 15 российских телеканалов. Об этом стало известно в среду, 28 сентября.

Как уточняется, решение об отказе от трансляции каналов связано с изменением интересов и предпочтений пользователей провайдера.

— Ядро наших пользователей составляет молодежная аудитория, на которую мы ориентируемся и которой привычно потребление развлекательного video-on-demand контента (контента по запросу), — передает слова представителя компании РИА Новости.

Накануне стало известно, что шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ подверглось жесткой критике со стороны актера Станислава Садальского. Артисту не понравился выпуск, где гости программы «топтали» память об актрисе Людмиле Гурченко.

Актер заявил, что в студии собрались бывшие когда-то знаменитыми люди и стали обсуждать бытовую жизнь родных великой артистки.

4 сентября на Первом канале стартовал пятый сезон программы «Голос 60+». В роли новой ведущей выступила актриса Лариса Гузеева, которая сменила на этой позиции шоумена Дмитрия Нагиева.