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Приметы и советы

Названы бессовестные знаки зодиака, которые предадут за сущие копейки

Лейла Алиева
Общество
Названы бессовестные знаки зодиака, которые предадут за сущие копейки
Фото: Unsplash

Астрологи перечислили знаки зодиака, представители которых ставят в приоритет только себя и не испытывают ни малейшего стыда после того, как предали кого-то.

Рыбы

Рыбы бывают двух типов: те, которые живут в своей выдуманной реальности и могут случайно предать человека, и те, кто любят мстить. При этом последние сделают это в самый важный для обидчика день.

Овен

Представители этого знака часто слишком быстро теряют интерес к другим, а после этого пытаются заставить этого человека перестать с ними общаться. А одним из верных способов убить хорошее отношение является предательство. Если это будет необходимо, то они пойдут и на измену.

Близнецы

Близнецы пытаются завоевать доверие людей с помощью обаяния и красноречия, каждый день они меняют сотни масок. Им лучше никогда не рассказывать о чем-то личном, потому что они обязательно использует это против вас. Если Близнецы совершат предательство, то доказать это будет невозможно.

Стрелец

Именно Стрельцы способны на самые коварные и неожиданные предательства, а зависит это от настроения. В общении с ними необходимо вести себя крайне аккуратно, пишет LIFE.

До этого специалисты назвали худших мужей из представителей знаков зодиака. Каждый человек индивидуален, и все же есть определенные качества характера, которые свойственны представителям конкретных знаков зодиака. По ним можно сделать вывод, кто из них является худшим супругом. Женщинам стоит сто раз подумать, прежде чем связывать с ними свою жизнь.

предательство Эзотерика Астрология
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