Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

МИД: Россия готова рассмотреть совместное расследование аварии на «Северных потоках»

Александр Афонин
В мире
МИД: Россия готова рассмотреть совместное расследование аварии на «Северных потоках»
Фото: Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Россия готова рассмотреть обращения от стран Евросоюза о совместном расследовании аварии на «Северных потоках», однако их пока нет. Об этом заявил заместитель главы российского МИД Александр Грушко в среду, 28 сентября.

— Если будут обращения какие-то — рассмотрим. Пока таковых не поступало, насколько я знаю, — цитирует Грушко РИА Новости.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что произошедшие инциденты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» не являются случайностью, а носят преднамеренный характер. Он добавил, что Евросоюз поддержит любое расследование, которое позволит получить ясность ситуации и укажет на причины.

Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Вячеслав Кулагин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какие страны больше всего пострадают из-за повреждений на газопроводе «Северный поток». По его словам, в первую очередь это коснется фактически весь набор стран Центральной и Северной Европы.

Эксперт Агентства нефтегазовой информации Александр Хуршудов в беседе с «Вечерней Москвой» обозначил возможные причины инцидента. По его словам, важно дождаться уточнений по произошедшей ситуации — тогда можно будет делать конкретные выводы.

Евросоюз (ЕС) Россия Северный поток
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Даниил Путянин
Даниил Путянин

Чистый воздух — главное богатство

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сам себе инвестор

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Иезуитская ситуация с визами

Александр Лосото
Александр Лосото

Бухгалтерия против морали

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Сергей Ромашкин
Сергей Ромашкин

Туризм активно развивается

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Все мнения
О проекте