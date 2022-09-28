МИД: Россия готова рассмотреть совместное расследование аварии на «Северных потоках»

Фото: Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Россия готова рассмотреть обращения от стран Евросоюза о совместном расследовании аварии на «Северных потоках», однако их пока нет. Об этом заявил заместитель главы российского МИД Александр Грушко в среду, 28 сентября.

— Если будут обращения какие-то — рассмотрим. Пока таковых не поступало, насколько я знаю, — цитирует Грушко РИА Новости.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что произошедшие инциденты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» не являются случайностью, а носят преднамеренный характер. Он добавил, что Евросоюз поддержит любое расследование, которое позволит получить ясность ситуации и укажет на причины.

Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Вячеслав Кулагин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какие страны больше всего пострадают из-за повреждений на газопроводе «Северный поток». По его словам, в первую очередь это коснется фактически весь набор стран Центральной и Северной Европы.

Эксперт Агентства нефтегазовой информации Александр Хуршудов в беседе с «Вечерней Москвой» обозначил возможные причины инцидента. По его словам, важно дождаться уточнений по произошедшей ситуации — тогда можно будет делать конкретные выводы.